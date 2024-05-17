وزير الأوقاف من مسجد السيدة زينب: أئمتنا على قدر المسئولية في بناء خطاب ديني رشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأئمة المعتمدين في الوزارة، على قدر المسئولية في بناء خطاب ديني رشيد، مهنئا محبي آل البيت والشعب المصري كله بافتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بعد إتمام تطويره، موجها الشكر للهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة المصرية على حرصهما نقل أول صلاة جمعة بعد افتتاح هذا المسجد.

وقال وزير الأوقاف عقب آدائه صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة زينب بالقاهرة - إن عمارة المسجد كمبنى تحتاج إلى عمارته معنى، وكما نفتتح عشرات المساجد بين أسبوع وآخر نقدم عشرات الشباب القادرين على أداء خطاب وسطي وفكري مستنير.

وأكد وزير الأوقاف أن الإذاعة المصرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف اعتمدت 12 قارئًا لينضموا إلى كبار القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري؛ لإحياء الجُمع والفجر داخل مصر وخارجها بعظيم قراءتهم، امتدادًا لدولة التلاوة المصرية العظيمة.