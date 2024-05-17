وزير الطيران: مصر للطيران حققت أرباحًا إيجابية



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، أن شركة مصر للطيران حققت أرباحا إيجابية عن العام المالي 2022 / 2023، ومن المنتظر أن تحقق الشركة أرباحا كبيرة في العام المالي 2023/2024 وذلك طبقا للمؤشرات الحالية.

وأضاف الفريق محمد عباس حلمي في رسالة شكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران المدني اليوم /الجمعة/ أن جهودهم المخلصة ودورهم الفعال والمؤثر خلال الفترة الماضية، كان له نتائج إيجابية بعكس ما تردد من أخبار مغلوطة تزعم تحقيق شركة مصر للطيران خسائر كبيرة.

وشدد الوزير على أن أي معلومات لا يتم حجبها عن الجهات المعنية والرأي العام، وأهاب بكل من يدلي بأي معلومة أن يتأكد من حقيقه ما يتم نشره أو إذاعته حتى لا يؤثر بالسلب على أداء منظومة العمل.

وأضاف وزير الطيران المدني " لي كلمة شكر لشركاء النجاح من رجال الصحافة والإعلام، وعلى الأخص أتوجه بالشكر لمن بادر على الفور بتوضيح الحقيقة ونشرها في اليوم التالي من إذاعتها، مشيدا بسرعة استجابته في تصحيح البيانات التي تم نشرها وإذاعتها حرصا منه على توضيح الحقيقة كاملة بكل شجاعة أمام الرأي العام، وأخيراً أحث الجميع بمراعاة ضمائرهم فيما يتم نشره وتداوله وأن نبذل كل ما في وسعنا من أجل الارتقاء بقطاع الطيران المدني وبما يصبو لصالح وطننا الغالي مصر".