تصل لـ 250 جنيهًا.. تعرف على أسعار الزبد والعسل بمنافذ وزارة الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:
تسعى وزارة الزراعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال تقديم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عبر منافذها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية .
ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أسعار الزبدة البلدي والعسل والبقوليات المطروحة بمنافذ وزارة الزراعة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة التي جاءت كالتالي:-
- سعر كيلو زبدة بلدي بقري 240 جنيها.
- سعر كيلو زبدة بلدي جاموسى 250 جنيها.
- سعر كيلو عسل برسيم 100 جنيه.
- عسل كيلو عسل موالح 110 جنيهات.
- سعر كيلو عسل حبة البركه 100 جنيه.
- سعر كيلوعسل جبلى 110 جنيهات.
- سعر كيلو عسل خام 175 جنيها.
- سعر كيلو عسل صحراوي 220 جنيها.
- سعر كيلو مربى فراولة أو تين 85 جنيها.
- سعر كيلو طحينة 170 جنيها.
- سعر كيلو موتزريلا الأطباء 175 جنيها.
أسعار البقوليات في منافذ الزراعة
- 500 جرام من العدس الأصفر 500 جرام بسعر 22 جنيها.
- كيلو فول معبأ فى منافذ وزارة الزراعة بـ20 جنيها.
- سعر كيلو الترمس 35 جنيها.
- سعر كيلو الفاصوليا البيضاء 35 جنيها.
- 500 جرام من سعر كيلو اللوبيا 30 جنيها.
- كيلو الفول البلدي 34 جنيها.
- سعر كيلو العدس الجبة 30 جنيها.
- سعر كيلو الحلبة الحصى 25 جنيها.
- سعر كيلو الحمص 40 جنيها.
- سعر كيلو الفول المدشوش 30 جنيها.
- سعر كيلو الحمص الفشار 35 جنيها.
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