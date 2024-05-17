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10 أمتار تحت الأرض.. ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة القبض 6 أشخاص مقيمين القاهرة وسوهاج قاموا بالحفر والتنقيب عن الاثار.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط القائمين بالحفر وهم 6 عمال، مقيمون بمحافظتي القاهرة وسوهاج.

وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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