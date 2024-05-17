مخدرات بـ 2 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 5000 قرص "كبتاجون" بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامي بشمال سيناء بحوزته مخدرات قيمتها 2 مليون جنيه.
وكشفت تحريات رجال مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة القسم وبحوزته " كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5000 قرص مخدر لعقار كبتاجون – سلاح أبيض" وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريبا.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق