مخدرات بـ 2 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 5000 قرص "كبتاجون" بسيناء

وكشفت تحريات رجال مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامي بشمال سيناء بحوزته مخدرات قيمتها 2 مليون جنيه.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية