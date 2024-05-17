مشادة تنتهي بمأساة.. الكشف عن تفاصيل مقتل تاجر خردة في أوسيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات مقتل تاجر خردة في مركز كرداسة وضبط مرتكب الواقعة.



تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بدائرة المركز باستقبالها جثة شخص مجهول وبها جروح طعنية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المتوفى (تاجر خردة- مقيم بدائرة المركز)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر خردة آخر- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المتوفى بالاستيلاء منه على مبلغ مالي، وعند مطالبته باسترداد المبلغ حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته وأرشد عن الأداة المستخدمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.