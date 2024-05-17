النيابة تحقق في حريق مصنع مراتب بالمريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، المعمل الجنائي؛ للتعرف على سبب حريق نشب في مصنع فايبر للمراتب، بكوبري المثلث على طريق السياحي بالمريوطية، للتعرف على سبب الحريق وكشف ملابساته وأسبابه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق؛ لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع مراتب بالمريوطية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.