طالب ثانوي يشق وجه زميله أمام مدرسة خاص بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

اتهم "يوسف.م"ـ طالب ثانوي عام ـ في إحدى المدارس الخاصة بالتجمع الخامس؛ زميله "م .ح"، بالصف الثاني الثانوي، بالتعدى عليه ضربًا بآلة حادة ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الوجه حال خروجه من الامتحان.

تلقي قسم ثالث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات الخاصة، باستقبالها "طالب" في الصف الثاني الثانوي مصاب بجرح قطعي نافذ بالوجه أسفل جفن العين.

وبسؤال الطالب ووالدته اتهما "م.ح" طالب ـ بالصف الثاني الثانوي ـ مقيم بناحية قسم التجمع، بالتعدي عليه ضربا بآلة حادة ما أصابه بجرح قطعي بالوجه وجرح بالجفن السفلي ناحية الجفنين.

حررت أسرة الطالب محضرا بالواقعة حمل رقم 3442 جنح القطامية 2024، وتولت النيابة المختصة التحقيق.