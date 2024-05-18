تنمرت على سايس.. أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار على خلفية اتهامها بالسب والقذف والإدلاء بمعلومات كاذبة في محضر رسمي والشهادة الزور والبلاغ الكاذب.

وأقام محامي سعد إبراهيم سعد، سايس بمنطقة جاردن سيتي، جنحة مباشرة الفنانه يطالب خلالها بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المتهمة تعمل في مجال الفن كممثلة، وتستغل ذلك في التنكيل بالضعفاء باستغلال عملها في الفن بالتهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور، لكل من تسول له نفسه الرد عليها أو عدم إطاعة أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.

وأوضحت الدعوى أن الفنانة انتصار في شهر نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل تقدمت ببلاغ على سند من القول بأن السايس قام بالتعدي عليها بالسب والقذف والقيام بأعمال بلطجة، إلا أن التحريات وكاميرات المراقبة كشفت عدم صحة ادعاءها، وكشفت أيضًا تنمر الفنانة على حارس العقار أثناء سؤاله عن ركن السيارات في الشارع التي ليس له علاقة بها.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الفنانة انتصار حررت العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة، ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها.