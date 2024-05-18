وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في مجال إدارة المياه، حيث تم الاتفاق على تواصل الفنيين من الجانبين المصري والبيروفي لتحديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تمهيدًا لإعداد مقترح مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال المياه، وذلك خلال لقائه سفير دولة بيرو في مصر، خوسيه ريبيرا.

وبحسب بيان الوزارة، تم الاتفاق على عقد لقاء ثنائي بين الدكتور هاني سويلم، ووزيرة الإسكان والتعمير والصرف الصحي بدولة بيرو، بيريث دي كوييار، على هامش "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده خلال الشهر الجاري في بالي بدولة إندونيسيا، كما تم توجيه الدعوة للوزيرة للمشاركة في الحدث الخاص بمتابعة التقدم في مبادرة AWARe والمزمع عقده ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه.

وتوجه الدكتور "سويلم"، بالدعوة لدولة بيرو للمشاركة في المبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخي "AWARe" والتي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر "COP27" لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية في قطاع المياه.

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