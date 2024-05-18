تفاصيل اكتشاف نهر الأهرامات بالجيزة.. هل يحل لغز نقل الأحجار العظيمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن منطقة الجيزة وسقارة بها 31 هرمًا أثريًا.

وأضاف "شاكر"، خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوم الخميس الماضي تم اكتشاف نهر الأهرامات.

وتابع: المشكلة في بناء الأهرامات كيفية نقل الأحجار من أسوان وطرة، ونهر الأهرامات الذي تم اكتشافه طوله 64 مترًا وعمقه 25 مترًا وعرضه نصف كلم وعلى بعد الفرع الأساسي للنيل بـ 7 كلم وبدأت عمليات الإطماء من 4200 سنة.

وذكر أن الدكتورة إيمان محمد غنيم، من مدينة طنطا، أستاذة الجغرافيا الطبيعة وعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد، كانت تترأس الفريق البحثي الذي أخرج هذه الدراسة.

وواصل الدكتور مجدي شاكر: اكتشاف النهر يعني وجود بشر ومن المؤكد أنه كان عليه آلاف المستوطنات البشرية سواء مدن أو آثار أو معابد، ويفسر كيفية نقل حجر يبلغ وزنه 70 طنًا، حيث أن ما تم اكتشافه عن الحضارة المصرية لا يتعدى 30 %.