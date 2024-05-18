خالد منتصر ينتقد أغاني كاظم الساهر: الموسيقى مملة وبينقذه الكبت العاطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب خالد منتصر، إن أغاني الفنان كاظم الساهر لا تحمل أي جملة لحنية جذابة، مشيرًا إلى أن موسيقاه مملة ومعظم أعماله سطحية وعادية.

وكتب خالد منتصر، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": أنا الوحيد اللي مش شايف في أغاني كاظم الساهر أي جملة لحنية جذابة، وشايف موسيقاه مملة، وأغانيه عادية، واللي بينقذه كلمات نزار والكبت العاطفي عندهن.

يشار إلى هناك العديد من قصائد نزار قباني التي غناها كاظم الساهر، ومن بينها أغنية الحب المستحيل حيث تعد أحد أفضل أغاني كاظم الساهر وصدرت عام 2000 وهي أيضًا من ألحان كاظم الساهر، وأغنية قولي أحبك وأغنية أما براوة، وأغنية زهرة المدائن، وأغنية هل عندك شك، وأغنية زيديني عشقًا.

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