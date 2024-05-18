مكافحة الجراد الصحراوي وحلقة السمك.. بيان جديد من الزراعة يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية.

وتناول اجتماع الوزير والمحافظ، آخر المستجدات والموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في نويبع والطور وغيرها من مدن المحافظة وسبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وإيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

كما ناقش اجتماع "القصير" و"فودة" تطورات إنشاء مصنع الثلج وحلقة السمك والصيد في خليج السويس والعقبة بالإضافة إلى الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة للثروة الحيوانية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع، جهود مكافحة الجراد الصحراوي وآليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.

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