5 أمتار تحت الأرض.. ضبط 9 أشخاص ينقبون عن الآثار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 9 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالشرقية.

تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم وتبين وجود حفرة (بقطر 1 متر وبعمق 5 متر داخل العقار محل البلاغ) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.