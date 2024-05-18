احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 6837 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14018 مخالفة مرورية متنوعة (558 مخالفة السير بدون تراخيص، و48 دراجة نارية مخالفة، و6837 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائي، و360 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.