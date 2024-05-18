"بحيلة تغيير العملة".. ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" حال استقلالهم سيارة "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).

وبسؤال المتهمين أقروا بممارستهم نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بثمن بخس عن طريق التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات والتقابل معهم والاستيلاء على ما بحيازتهم من مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطين بحوزتهم تم الاستيلاء عليهم من أحد الأشخاص وسيدة قاموا باستدراجهم لتغيير مبلغ مالي لهما، ولدى تقابلهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ من المجني عليهما، ولاذوا بالفرار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.