شكرا لقرائتكم خبر عن "بن غفير" يهدد المتظاهرين ضده بسلاحه الشخصى ويلوح بإطلاق النار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد وزير الأمن القومى الإسرائيلي المتطرف "بن غفير"، المتظاهرين ضده بسلاحه الشخصي، موجهة السلاح على المحتجين ولوح بإطلاق النار عليهم.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثناء إخراج "بن غفير" السلاح على الإسرائيليين المتظاهرين ضده، والذين يطالبون بإتمام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويعرف عن "بن غفير" التشدد والتطرف، تجاه الإسرائيليين وكذلك أعضاء الحكومة، وتنشب دائما الخلافات بينهم، كان أخرها مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي طالب الأول بإقالته.

قالت الإذاعة العبرية، إن الخلافات في الحكومة الإسرائيلية مستمرة، بين القادة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، ونشبت مشادة بين وزير الدفاع يوآف جالانت، ضد بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت جلسة مجلس الوزراء، أثناء حديث بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي.