وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بعمارة بيوت الله



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعنايته ورعايته والاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل، وذلك بمناسبة بلوغ المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها وتطويرها وصيانتها في ما يزيد على اثني عشر ألف مسجد، حيث تم افتتاح 11995 مسجدًا حتى تاريخه، وجار افتتاح عشرة مساجد يوم الجمعة القادمة الموافق 24 مايو 2024م ، ليصل إجمالي المساجد التي تم تشييدها أو تطويرها 12005 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 387 ) مليون جنيه.

وأضاف وزير الأوقاف، بحسب بيان، اليوم السبت، أنه يأتي في مقدمة إنشاء وتشييد المساجد، مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ومسجد المجمع الإسلامي بمدينة الداخلة، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، ومسجد الهدى بمدينة دهب، ومسجد النصر بالعريش، ومسجد الصديق بمدينة نويبع.

وتابع: كما يأتي في مقدمتها تطوير، مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ومسجد الظاهر بيبرس، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، ومسجد الإمام الشافعي، ومسجد السيدة رقية، ومسجد فاطمة النبوية.

واختتم وزير الأوقاف، أن رحلة التشييد والتطوير لا تزال مستمرة لعمارة بيوت الله "عز وجل".