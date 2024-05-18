نهائي دوري أبطال إفريقيا.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي عبر تايم سبورتس الأرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم جماهير النادي الأهلي بصفة خاصة وجماهير الكرة المصرية بصفة عامة، بالبحث عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر تايم سبورتس الأرضية.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر تايم سبورتس الأرضية، من خلال ضبط إعدادت الشاشة باتباع طرق بسيطة، وهي كما يلي:

- فصل جهاز الريسيفر عن التلفزيون.

- استبداله بـ"إريال الاستقبال الأرضي".

- توصيل الإريال بجهاز التليفزيون.

- الانتقال إلى الإعداد وفتح قائمة القنوات.

- اختيار جملة توليف إعداد القناة مباشرة.

- اختيار توليف تلقائي، وبعدها اختيار البحث الرقمي ذاتيًا.

- ادخال تردد قناة أون تايم سبورت UHF 32.. التماثلي UHF 9.

وتنطلق بعد قليل، مباراة الأهلي ضد الترجي في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات "ذهاب" نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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