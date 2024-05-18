إحالة مالكة "سما كلينك" ومساعديها للمحاكمة.. أولى الجلسات 3 يونيو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 3 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مالكة عيادات "سما كلينك" واثنين آخرين.

وقالت نهى الجندي، محامية المدعية إن النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الإهمال الطبي وإنشاء عيادة بدون ترخيص، وقيدت القضية برقم 7104 لسنة 2024.

ويُحاكم المتهمين وفق قانون المحال العامة وقانون مزاولة مهنة الطب وقانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة لأنهم بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عامًا "عيادة" قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء البشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها.