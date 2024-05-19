نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

الوزراء: قرار خفض الفائدة يعود للبنك المركزي.. والحكومة تسعى لخفض التضخم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار خفض سعر الفائدة من عدمه يعود للبنك المركزي.

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"التعليم" تكشف موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمدراس رسميًا

كشفت مصادر مسؤولة بمديرية التعليم في القاهرة، موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس التابعة للادارات التعليمية على مستوى المديرية.

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"السياحة": زيادة أعداد السياح الأتراك بنسبة 230% - (تفاصيل)

شارك عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة واتحاد شركات السياحة التركي TURSAB بمدينة إسطنبول بدولة تركيا، على مدار اليومين الماضيين.

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أعرق شوارع "الجيزة".. 40 صورة ترصد شارع جامعة الدول العربية بعد تطويره

كشفت محافظة الجيزة، عن رفع كفاءة وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب افتتاح محطات مترو الأنفاق خلال الفترة السابقة.

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طقس الأحد.. "الأرصاد": شديد الحرارة ورياح واضطراب الملاحة بهذه المناطق (فيديو)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 19 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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وزير النقل: نعمل بلا توقف على تطوير شبكة الموانئ بتوجيه الرئيس السيسي

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، أن أعمال التطوير في شبكة الموانئ المصرية، تجرى على قدم وساق دون توقف، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل وليس ميناء السخنة فقط.

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مديرة القلعة لمصراوي: انتهينا من التجديد وننتظر إزالة مبنيين غير أثريين

أكدت أماني توفيق مدير عام قلعة صلاح الدين، أن القلعة مفتوحة للجمهور من الساعة ٨ صباحا وحتى الخامسة عصراً، ولم تغلق أبوابها بسبب التجديدات التي تحدث بها

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ملوك الفراعنة على الدائري.. 24 صورة ترصد أخر أعمال مشروع الهوية البصرية بـ"الجيزة"

كشف مصدر في محافظة الجيزة، عن مواصلة أعمال تجميل وتطوير واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري.

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وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بعمارة بيوت الله

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعنايته ورعايته والاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل.

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مدبولي: رصدنا نماذج لشباب واعد في الصعيد قادر على تقديم خدمات ويتم تصديرها للخارج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إننا رصدنا نماذج لشباب واعد في صعيد مصر قادر على تقديم خدمات بل ويتم تصديرها للخارج.

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