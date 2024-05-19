"التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أعداد المتقدمين في مسابقة شغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للصفوف الابتدائية "الرابع- الخامس- السادس".

ووفقا للجهاز، فإن هناك ما يقارب من 59901 متقدمًا قاموا بالتقديم بالمسابقة حتى الآن، منذ بدء فتح باب التقديم في 14 مايو الجاري ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وقام الجهاز بنشر عدد من الانفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي.

ويأتي نشر الجهاز للانفوجرافات في إطار حرصه على معاونة الراغبين في التقدم للمسابقة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ أوضح فيه الكليات والتخصصات المطلوبة والمواد أيضًا وهي "اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الحاسب الآلي" بمحافظات الجمهورية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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