دفاع إنجي حمادة: زوجها كروان مشاكل نشر الفيديو دون علمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

بدأت محكمة جنح المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ.

ودفع وائل سعيد، محامي إنجي حمادة ببراءة موكلته، قائلًا إن زوجها كروان مشاكل من نشر الفيديو دون علمها ويستحق العقاب.

وأوضح "سعيد" في مرافعته أن الجريمة لا تقع على ارتكاب الفعل إنما على انتهاك الخصوصية ونشر الفيديو.

وتعذر حضور المتهمين جلسة المحاكمة، وطلب دفاع "مشاكل" أجل لحضورهما.

واتهمت النيابة "مشاكل" و"إنجي" بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، من خلال بث فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يتضمن ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

وظهرت إنجي حمادة كمقدمة برنامج على قناة تلفزيونية شهيرة قبل أن تتجه إلى تقديم محتوى عبر منصة "تيك توك وتعاونها مع مقدم محتوى شهرته "كروان مشاكل" في الواقعة المعروفة بـ"فيديو المطبخ".

ووردت بلاغات إلى النائب العام تتهم إنجي وكروان بتقديم محتوى خادش للحياء العام، وبناءً عليه تحركت الأجهزة الأمنية لضبطهما.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان سابق، عن تفاصيل ضبط "حمادة" موضحة أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصد بث فتاة لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها في عدد من قضايا التبديد والآداب العامة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي "بيجو لايف – تيك توك" والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.