شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، والإكثار من شرب المياه والمرطبات.

يأتى ذلك تزامنا مع الموجه شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام على كافة أنحاء الجمهورية ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.