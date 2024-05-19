شكرا لقرائتكم خبر عن سهلة ومن المنهج.. آراء طلاب ثانية ثانوى بالجيزة فى امتحانى تطبيقات الرياضيات والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج طلاب وطالبات الصف الثانوي بمحافظة الجيزة، قبل قليل، من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحانى تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وعبر طالبات لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي، عن سعادتهن بسهولة الامتحانات، مشيرين إلى أن مستوى امتحانات اليوم كانت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الدراسي، وتضمنت عددًا من الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، الخميس 9 مايو الماضي، إذ أدى الطلاب أول أيام الامتحانات امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12/5/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأحياء، وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 14/5/2024 امتحان مادة الكيمياء والفلسفة والمنطق، والخميس 16/5/2024 امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.

ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 19/5/2024 امتحان مادة تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، والثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 23/5/2024 امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.



