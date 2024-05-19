شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020.
وتضمن القرار أن يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بالاستثمار فى المجالات التالية أو فى أيا منها ، ومنها الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة ، والالتزام بتنوع مصادر التمويل.
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