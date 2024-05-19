وتضمن القرار أن يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بالاستثمار فى المجالات التالية أو فى أيا منها ، ومنها الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة ، والالتزام بتنوع مصادر التمويل.

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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