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القبض على 5 طلاب مزقوا زميلهم في مشاجرة داخل مدرسة إعدادية بالهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصيب طالب إعدادية بجروح، نتيجة مشاجرة داخل مدرسة إعدادية بمنطقة الطوابق في الهرم، تم نقل المصاب إلى المستشفى، والسيطرة على المشاجرة، والتحفظ على طرفي المشاجرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات نجدة الجيزة، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الطلاب أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، مستخدمين أسلحة بيضاء وتبين من خلال الفحص فور انتقال القوات أن مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين مجموعة طلاب، خلال أداء امتحان الشهادة الإعدادية داخل مدرسة الصفا والمروة بمنطقة الطوابق بفيصل.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة طالب بجروح قطعية بالوجه واليد، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وألقت مباحث الهرم القبض على 5 طلاب من طرفي المشاجرة وتمت احالتهم إلي نيابة الطفل بالجيزة التي باشرت التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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