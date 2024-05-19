قرار قضائي جديد بشأن متهمي "أحداث مجلس الوزراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 3 أغسطس؛ للمرافعة.

وجاء أسماء المتهمين في إعادة محاكمتهم، عمرو عربي عبد الستار، وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة وحسين ميلاد حسين السيد، وهو المتهم رقم 19 بأمر الإحالة والحسن علي فهمي زيادة المتهم رقم 8 بأمر الإحالة والصادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية تهم إحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".