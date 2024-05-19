البطيخ البرتقالي| مش للأكل فقط فيه لب وعصير.. خبير يوضح مميزاته وسبب جودة منتجاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور سليمان عمران، أستاذ البطيخ بمعهد البساتين التابع لوزارة الزراعة، عن مميزات البطيخ البرتقالي المنتظر طرحه بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال عمران، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إن معهد البساتين حقق نجاحات ملموسة بشأن تهجين بذور البطيخ البرتقالي، ومن المتوقع أن يطرح بمختلف الأسواق خلال الموسم المقبل (صيف 2025)؛ موضحًا أنه سيكون غالي الثمن خلال الموسم الأول له باعتباره نوعًا جديدًا من أنواع البطيخ داخل الأسواق.

وأضاف أستاذ البطيخ بمعهد البساتين التابع لوزارة الزراعة أن البطيخ البرتقالي يتمتع بعدة مميزات؛ وهي مذاقه الحلو، ولون لبه البرتقالي، كما يمكن تناول اللب مباشرةً واستخدامه في إعداد العصائر الرطبة؛ خصوصًا أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة، وهي البيتا كاروتين وفيتامين ج وفيتامين بـ9، وكالسيوم وماغنيسيوم وزنك وبروتين.

ولفت أستاذ البطيخ إلى أن الموسم الحالي 2024 من البطيخ يشهد جودة في المنتج، موضحًا أن ذلك يرجع إلى الأبحاث العلمية التي أجراها معهد البساتين على حبوب البطيخ قبل بدء زراعة الموسم الحالي؛ حيث عمد المعهد على تهجينه قبل زراعته؛ ليعطي وفرة في الإنتاج ومذاقًا جيد للمستهلكين، مشيرًا إلى نجاح تلك التجارب وظهور بشائرها بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق؛ الآتي:

سجل سعر البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

سجل سعر الخوخ البلدي من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل سعر البرقوق السكري من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل سعر مشمش العمار من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل سعر المشمش السويسي من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل سعر المشمش الفيومي من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل سعر المشمش الصحراوي من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

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