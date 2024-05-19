محافظ الجيزة: قرعة إلكترونية لتسكين 369 محلا وباكية بسوق العياط الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة ، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ فعاليات إجراء القرعة الالكترونية لتسكين 369 وحدة بيعيه (باكيات و محلات) بسوق مدينة العياط الحضاري الجديد الذي انشأته المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة ونقل فروشات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام ونقل باكيات السوق العشوائي القديم داخله في إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق سبل الراحة للبائعين وتيسير الحركة المرورية استجابة لمطالب مواطني العياط.

وأوضح المحافظ أن سوق العياط الحضاري مقام على مساحة 3700 م٢ ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالي 419 وحدة بيعية، حيث تم إقامته و تجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلي والتعامل مع الحرائق ومدعوم بجميع وسائل الحماية والأمان مع توصيل المرافق اللازمة ( مياه - كهرباء - صرف صحي).

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص عدد من الموظفين المكلفين على مدار اليوم بإدارة السوق وأفراد أمن ونظافة مع متابعة أعمال الصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة، إلى جانب توفير دورات مياه وكافيتريا لخدمة الباعة والمترددين على السوق.

كما أضاف المحافظ أن القرعة شملت تسكين 20 محلا للبائعين المتقدمين على محلات تشمل أنشطة " جزارة وأسماك ودواجن وتسكين 121 محلا للبائعين المتقدمين على أنشطة ملابس وأحذية بالإضافة الى تسكين 228 فرشة وباكية بالسوق.

وأكد المحافظ أنه تم تطبيق مبدأ الشفافية في اختيار الباعة المتقدمين للقرعة، حيث تم حصر العقود القديمة بالسوق العشوائي والفروشات على الطبيعة لتحقيق مبدأ العدالة، وذلك من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها .

كم كلف محافظ الجيزة مركز ومدينة العياط بعدم السماح بوجود باعة جائلين أو إشغالات أمام السوق أو بنهر الطريق مرة أخرى، وذلك بعد أن تم تخصيص سوق حضاري بديل لهم مع المتابعة الدورية لأعمال الصيانات الدورية للسوق للحفاظ علي ما تم ضخه بالسوق.

حضر إجراء القرعة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ، محمد نور السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب محمد صلاح أبو هميلة ونادر خبيري الأعضاء عن دائرة العياط وعز أمين رياض منصور نائب مركز ومدينة العياط ، ومجدي عبد العظيم مدير إدارة الأملاك، أحمد الغندور مدير إدارة الشئون القانونية، داليا تحسين مدير الشئون المالية، محمد جمال مدير إدارة التسويق و ممثلين عن أهالي مركز ومدينة العياط والبائعين.