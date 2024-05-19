قرار جديد من القضاء بشأن المتهمين في "خلية المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية" لجلسة 22 مايو المقبل.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.