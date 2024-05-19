"لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر".. عرض سائق بشركة نقل على الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة، إرسال سائق بشركة نقل خاصة، متهم بالتحرش وهتك عرض طالب إعدادي داخل السيارة أثناء رحلة بمدينة أكتوبر، إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان عما إذا كان يتعاطى موادًا مخدرة من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على سائق بشركة نقل خاصة لاتهامه بالتحرش بطالب ثانوي أثناء توصيله إلى منزله داخل كومبوند بمدينة أكتوبر، حيث وضع يده على جزء حساس من جسده.

وكشف "م. س" والد الطفل المجني عليه، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له ابنه على يد سائق بشركة نقل خاصة، يبلغ من العمر ٤٩ عامًا، وقال إن ابنه "طالب" وكان عائد رفقة أصدقائه من الامتحان بمنطقة أبو النمرس، وكان يستقلون سيارة سويًا للعودة إلى منازلهم في أكتوبر.

أضاف أن أصدقاء ابنه غادروا السيارة أمام مدينة "دريم" ولم يتبقى سوى ابنه الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس بالمقعد الأمامي المجاور له، فاعتبر ابنه الأمر عاديًا وليس مُريبًا، لكن المتهم قام بوضع يده في صدر المجني عليه من أسفل التيشرت، فاندهش الشاب وشعر بأن الأمر ليس طبيعيًا.

أوضح أن السائق تمادى في أفعاله فجذب يد ابنه ووضعها على منطقة حساسة في جسده، إلا أن ابنه تصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته ثم طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها، وفور وصول ابنه صرخ مستغيثًا بالأمن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما أخبره الطالب بتحرشه به.

أشار إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مدير أمن الكومبوند يخبره بما حدث مع ابنه، وتحفظه على السائق وطلب منه إبلاغ الشرطة، ثم توجه له مسرعًا وبعدها وصلت قوة من قسم شرطة أول أكتوبر التي اقتادت السائق إلى القسم، وتم تحرير محضرًا حمل رقم ٥٠٧٣ جنح قسم أول أكتوبر.