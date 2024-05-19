خطة لتهجير الفلسطينيين.. سمير فرج يكشف تفاصيل الرصيف العائم في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر فتحت معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أنه خلال 7 شهور استقبلت مصر المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر للمستشفيات المصرية.

وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أمريكا رغبت في عمل رصيفًا متحركًا عائمًا، منوها أن الرصيف لن ينهي عمل المعابر بدون وجود قوات على الأرض وفقا لروايتها.

وصرح اللواء سمير فرج بأن أول شحنة تحركت عبر الرصيف العائم وهجم عليها المواطنون للحصول على ما فيها من مساعدات، معلقا: أتوقع بأن تكون المركب العائم خطوة من خطوات تفريغ غزة من سكانها، بواسطة إجلاء المواطنين الذين يعانون من الجوع والمرض إلى قبرص وغيرها من الدول.

وشدد اللواء سمير فرج على أن مصر قامت بمبادرة للسلام لوقف الحرب وإطلاق النار «المتجدد» بين الأطراف الفلسطينية – الإسرائيلية بحضور أمريكي – قطري، على 3 مراحل باعتبارها خارطة طريق لحل كل المشكلات، الأمر الذي أدى لموافقة الجانب الإسرائيلي والحمساوي، حتى أصبح هناك تلاعبا في القرار من قبل تل أبيب، الأمر الذي جعل إسرائيل في مشكلة أمام العالم.