شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة القادمة.. انطلاق الحدث الرياضي "FLY OVER MADINATY" للقفز بالمظلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينتي يومي الجمعة والسبت ٢٤ و ٢٥ مايو انطلاق " FLY OVER MADINATY " وهو حدث رياضي فريد من نوعه لمحبي المغامرة ورياضة القفز بالمظلات " SKY DIVING".

واعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي عن اتاحة المشاركة في الحدث عبر اللينك التالي HTTPS://SHORTURL.AT/GCV3N



وتعكس اقامة الحدث الامكانات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي والتي تتيح ممارسة العديد من الانشطة الرياضية لتكون مدينتي مقصدا لاقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية .

يشار الى ان رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮاً فى ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ويحرص اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت على تنظيم العديد ﻣﻦ فعاليات الـ " SKY DIVING " ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.