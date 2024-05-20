سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على حادثة سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي وبعض من مرافقيه.

أشار أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر إلى وجود علامات استفهام تحوم حول ملابسات حادث طائرة الرئيس الإيراني، مشيرًا إلى انقطاع الاتصال بالطائرة الرئاسية لمدة ساعة كاملة قبل الإعلان عن سقوطها، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الانقطاع ومصير ركاب الطائرة وطاقمها.

وأوضح أن الطائرات الرئاسية تخضع لإجراءات وقائية وتأمينية صارمة ولا تقوم بالطيران إلا في ظروف وأجواء مناسبة تضمن سلامتها وسلامة الركاب الذين يكونون على متنها.

وأدرج أديب ضمن حديثه مسألة إعلان التضامن مع طهران من قبل جميع دول العالم عدا إسرائيل، وتساءل عن أسباب هذا التباين الواضح في المواقف ولماذا لم تبد إسرائيل أي مظاهر للتضامن مع الشعب والحكومة الإيرانيين في ظل هذه الظروف العصيبة؟.

وأشار إلى أن هناك شخص ما داخل العاصمة الإيرانية طهران يمتلك معلومات شاملة ودقيقة عن مصير رئيس البلاد، لكنه أكد على أن ترتيب البيت الداخلي في إيران والحفاظ على استقراره سيكون سابقًا لإعلان خبر وفاة أو إصابة الرئيسي في هذه الحادثة.