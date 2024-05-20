شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تواصل تحصيل صكوك الأضاحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر الصك المستورد بها ستة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بها ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه، ومن أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الستة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه .

للمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية :

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب

أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: ( ـ 01552563217 ــ )، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.



