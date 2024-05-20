شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات العلوم والسيرة والتوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب وطالبات الأزهر امتحانات الفصل الدراسى الثانى لمرحلة إتمام المرحلة الابتدائية، حيث يؤدى الطلاب اليوم الاثنين 20 مايو مادتى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 21 مايو مادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

أما طلاب الشهادة الإعدادية فيؤدون امتحاناتهم اليوم الاثنين 20 مايو مادتى أصول الدين " الورقة الثانية – التوحيد والسيرة" والعلوم، والثلاثاء 21 مايو مواد الجبر والتربية الفنية والحاسب الآلى، والأربعاء 22 مايو اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185908 طلاب وطالبات، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178014 طالبا وطالبة، وبدأت امتحانات الشهاداتين الابتدائية والاعداية من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024.