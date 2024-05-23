شكرا لقرائتكم خبر عن العدل الدولية تصدر حكمها غدا بشأن تدابير الطوارئ والإبادة الجماعية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدرغدا الجمعة حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي طالبت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بغزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مستشفى العودة فى جباليا، شمال قطاع غزة، وأجبرت الطواقم الطبية على المغادرة، بعد حصار دام أربعة أيام.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب مدينة غزة، بعد اعتقال أحدهم.

وأضافت المصادر "تبقى في المستشفى 14 موظفا، برفقة 11 مصابا ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".

وأشارت المصادر إلى خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية، خلال العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.