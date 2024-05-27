ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميًا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص متهمًا بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم مارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات مُدعياً حصوله على وكالة من العديد من المؤسسات التعليمية بالبلاد - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة الإنترنت.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (شهادات خالية البيانات– مطبوعات دعائية للكيان المشار إليه – أكلاشية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.