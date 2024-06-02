لأول مرة.. عمومية قضايا الدولة تستخدم التصويت الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

انعقدت اليوم السبت برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة، وذلك لاختيار المرشحين للترقية إلى درجة نواب رئيس الهيئة، وعددهم (94) مستشاراً، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد (81) مستشاراً.

تعد هذه الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقيات، التي يتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني على مستوي الجهات والهيئات القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 واستحداث منظومة العدالة الناجزة.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث باسم الهيئة في بيان بأنه تم استخدام أحدث أنظمة وبرامج التحول الرقمي التي تم تطويرها من قبل إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بالتنسيق مع شئون الأعضاء والتفتيش الفني برئاسة المستشار عبد العال جرنه نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفني.

ومن مميزات استخدام التصويت الإلكتروني: تحقيق السرعة وتوفير الدقة، حيث ساهم التصويت الإلكتروني في تسريع عملية الفرز وإعلان النتائج بشكل دقيق وفوري. كما أن نظام التصويت الإلكتروني يضمن شفافية عملية التصويت، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات ومنع أي أخطاء في النتائج، إضافة إلى أنه تم تصميم نظام التصويت الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام، بحيث تمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من استخدام نظام التصويت الإلكتروني بسهولة وسرعة ويسر.

ومن جانبه، أكد معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، على أهمية استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص قضايا الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وسعيها الدائم لتطوير منظومة عملها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية حول استحداث منظومة العدالة الناجزة.

وعن ردود الفعل لدي مستشاري قضايا الدولة، فقد لاقى استخدام نظام التصويت الإلكتروني استحساناً كبيراً من قبل السادة المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، حيث أشادوا بسهولة وسرعة ودقة النظام، كما أشادوا بجهود إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة في تطوير هذا النظام.

حضر فعاليات الجمعية العمومية السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى.

كما حضر السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار عبد العال جرنه، رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن، الأمين العام، والمستشار هاني محمد على، رئيس المكتب الفني.

والسادة المستشارون نواب رئيس الهيئة الأمناء العامون المساعدون: المستشار دكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار أحمد ثابت، والمستشار إيهاب سعيد، والمستشار وليد عناني.

كما حضر السادة المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المركز الإعلامي: المستشار أحمد سعد المشرف علي قسم المنازعات الخارجية ومكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، ووالمستشار محمد رضا محرم.

يعتبر استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة إنجازًا هامًا يُسجل لقضايا الدولة وخطوة هامة نحو التحول الرقمي في منظومة العمل بها، ونموذجاً يحتذى به في باقي الجهات بالدولة وفي مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتُؤكّد هذه التجربة الناجحة على إلتزام قضايا الدولة بتطوير منظومة عملها وفقاً ومواكبة للتطور التكنولوجي والتقني.