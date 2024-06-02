شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استمرار الموجة شديدة الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، والدكتورة رباب عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تعيين 30 ألف معلم كل عام لسد العجز بالمدارسالحكومة تنفى رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءا من الموسم الزراعى المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 مليون طن قمح لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه.

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي؛ فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر. الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق تابعة للهيئة بمقدم 16 ألف جنيه

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ دراسة طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف، وذلك في إطار الحرص على توفير الخبز لكل الفئات، مع استمرار صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف، لافتا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 291 مليون رغيف خبز مدعم لأصحاب البطاقات التموينية في أول يوم لتطبيق بيع الرغيف بسعر 20 قرشا أمس مع انتظام عمل المخابز على مستوى كافة محافظات الجمهورية في إنتاج الخبز وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تسليم 159 وحدة بيت الوطن، و 513 وحدة بالمرحلة الثامنة التكميلية بإجمالي 672 وحدة بمشروع جنة بالمجاورة 34 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك الأحد المقبل، الموافق 9/6/2024. الإسكان: بدء تسليم وحدات "بيت الوطن" بمشروع جنة بدمياط الجديدة

أكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ناصر ترك، أن أعمال تفويج حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أنه تم البدء برحلات الحج البري. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة اليوم الأحد، لجميع الطلاب، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخميس الماضى، بنسبة نجاح 84.7% ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالب وطالبة، حضر منهم 185545 طالب وطالبة ونجح 157336 طالب وطالبة. تعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس

يتساءل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلانها مساء أمس السبت إلكترونيًا. أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي، للاستعلام عنها بالرقم القومي ورقم الجلوس. للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالجيزة اضغط هنا.. قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل هو أمر مستحب حتى لو المضحي يعيش خارج البلاد، وذلك قياسًا على أمر الزكاة والصدقات في هذا الشأن، مؤكدًا أنه يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد إقامة المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله كما في حال الجمعيات والمؤسسات في هيئة صكوك، ولا حرج في ذلك شرعًا. مفتى الجمهورية: يجوز للمقيمين فى الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل مستحب

المالية: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرةالنيابة العامة تؤكد التزامها بمراقبة سرعة سائقى الحافلات المدرسية وسيارات النقلوزارة التموين تدرس طرح الخبز لغير حاملى البطاقات بسعر 125 قرشا للرغيفالعليا للحج والعمرة: انتظام أعمال تفويج حجاج السياحة وتكاتف لإنجاح الموسمنتيجة الصف الأول الثانوى بالرقم القومى.. رابط النتيجة

ثمّن عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، اليوم الأحد، الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني والداعمة للقضية الفلسطينية ولوقف العدوان على قطاع غزة. مستشار نتنياهو: إسرائيل وافقت على خطة بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

حركة فتح: نثمن الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطينى