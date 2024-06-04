العبد لـ"وسط الدلتا".. حركة تنقلات لرؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارا بتكليف المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، لرئاسة مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وتضمن القرار أيضا تكليف المهندس محمد الباتع رئيس قطاعات الإنتاج بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حركة التنقلات داخل وزارة الكهرباء تضمنت تعيين المهندس طارق عبدالشافي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بدلاً من المهندس مدحت فوده، كما تم تعيين المهندس بهجت عبدالحليم رئيس قطاعات شبكات الجيزة لرئاسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الوزارة على تعيين الكفاءات القيادية وتكليفها بمهامها في مختلف الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، وذلك بهدف تحقيق أهداف الوزارة في مجال زيادة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.