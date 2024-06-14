الداخلية تكشف ملابسات سرقة مواد بترولية في شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات سرقة كمية من المواد البترولية من أحد خطوط البترول في شبين القناطر بالقليوبية

تبلغ قسم شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية، بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سائق، عاطل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة المركز.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وارشدا عن الأدوات المستخدمة فى الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.