بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة مصلحة الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ



أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/



وكان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين 250 في وظيفة بـاحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، و50 في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية: (كهرباء، مدني، مساحة، إلكترونيات / إتصـالات، حاسبــات)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.