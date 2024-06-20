شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تخصص فرق عمل فى السعودية للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التى أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وبعثة الحج الرسمية المصرية للوقوف على أوضاع كافة المواطنين المصريين المتواجدين لأداء مناسك الحج، يأتي ذلك اتصالا بجهود وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية.

فى هذا السياق، تقوم فرق العمل القنصلية بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات، للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبى.

هذا، وقد قامت القنصلية المصرية العامة في جدة ـــ وقبل بدء أيام الحج ـــ بالتنسيق الدائم والمستمر مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والتجهيزات والترتيبات اللازمة لاستقبال الحجاج المصريين ومتابعة أوضاعهم، إلا أن وجود أعداداً كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والإستدلال على ذويهم.



وتنوه وزارة الخارجية إلى أن غرف الطوارئ التى تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل من خلال الأرقام التالية:

غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة :

٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

غرفة طوارئ القطاع القنصلى بوزارة الخارجية:

٢٧٩٢٣٠٥٠

٢٧٩٢٣٠٦٠

٢٧٩٤٢٧٨٢

٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤

وتؤكد وزارة الخارجية استمرارها فى بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين فى أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.

