شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت بالكنيسة الأسقفية تحصل على الاعتماد الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

حصلت كلية اللاهوت الأسقفية على الاعتماد الرسمي من "رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي (MENATE)"، إذ يُعد هذا الإنجاز علامة فارقة تُمثل فصلًا جديدًا فى الكلية لتقديم تعليم لاهوتى معتمد.

وعمل الفريق الإداري للكلية على مدار ما يقرب من خمس سنوات، باجتهاد لتحضير وتقديم جميع الوثائق اللازمة للحصول على هذا الاعتماد، إذ يُجسّد هذا الإنجاز التزام الكلية بالتعليم الأكاديمي، والسعي لتحسين برامجها التعليمية بشكلٍ مُستمر.

وتُؤكد كلية اللاهوت الأسقفية مع حصولها على هذا الاعتماد، بالتزامها بمهمتها في تنشئة وتدريب الطلاب في دراسة اللاهوت وخدمة الكنيسة والمجتمع.

جدير بالذكر، أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005م، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاث مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.