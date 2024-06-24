شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق القبول بمدارس الثانوى التجارى والفندقي بالجيزة لعام 2024/25 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة عن تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بـ الثانوي العام، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و 190 درجة للثانوي العام بـ فصول الخدمات.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية تنسيق التعليم التجاري والفندقي بالجيزة للعام الدراسي 2024 / 2025.

- 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية.

- 230 درجة القبول لكلًا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية).

- 220 درجة القبول لكلًا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة).

- 210 درجات للقبول بـ (إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة).

- 200 درجة القبول لكل من (مزغونة التجارية المشتركة، العياط التجارية المشتركة، القطوري التجارية المشتركة، أطفيح التجارية المشتركة، القابابات التجارية المشتركة، البرمبل الثانوية التجارية، فاطمة الزهراء التجارية بنين، الصف الفنية المتقدمة).

- 175 درجة القبول بالباويطى التجارية المشتركة.

- 150 درجة لخدمات الباويطى التجارية المشتركة.

- 140 درجة لمدارس تعليم خاص (تجارى و فندقى).