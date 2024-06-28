إيران تمدد التصويت فى الانتخابات الرئاسية ساعتين

أعلنت لجنة الانتخابات فى إيران، تمديد التصويت ساعتين، فى الانتخابات الرئاسية المبكرة التى تجرى اليوم، لإختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذى لقى مصرعه فى 19 مايو الماضى، فى حادثة تحطم مروحيته غرب البلاد اثر سوء الأحوال الجوية. بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وصباح اليوم، الجمعة، تم، فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية.ويتنافس على مقعد الرئاسة الشاغر، 4 مرشحين بعد انسحاب 2 من مرشحى المعسكر المحافظ، امير حسين قاضي زاده هاشمي وعلى رضا زاكانى، والمرشحون الأربع هم : سعيد جليلى (محافظ متشدد)، محمد باقر قاليباف (أصولي تقليدي)، مصطفى بور محمدى (محسوب على التيار المعتدل)، مسعود بزشكيان (إصلاحي).

وفى وقت سابق اليوم قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ان عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها.

كما صرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي، بأن هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الآخر متنقل.

وأضاف: في الخارج لدينا 138 مكتبا تمثيليا في 99 دولة حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الإيرانيين.

وبالنظر إلى أنه يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويا، فمن المتوقع إعلان النتيجة النهائية خلال يومين مع إمكانية توافر مؤشرات أولية في وقت أقرب.

وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشَحين الأعلى في النتائج 5 يوليو عام 2024 بعد إعلان نتيجة الانتخابات.

