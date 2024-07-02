"عربيات وأراضي ومحلات تجارية".. القبض على 4 تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من القبض على 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.