"خرطوشة أنهت حياتها قدام أمها".. إحالة المتهمين بقتل الطفلة "غزل" للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة السيدة زينب بالقاهرة، إحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة مقتل الطفلة "غزل" بسلاح ناري "خرطوش" حال سيرها رفقة والدتها بأحد شوارع حي السيدة زينب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية التي حملت رقم 3324 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب، تهم قتل الطفلة "غزل"عمدًا والشروع في قتل آخر، وحيازة سلاح ناري خرطوش وذخيرة.

تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أفادت حدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة وعامل في ورشة مجاورة؛ بسبب ربط الأول "كلب" أمام الورشة المجاورة التي يعمل بها الثاني.

وأضافت التحريات، أن العامل احتج على رد صاحب الورشة، ودارت بينهما مشاجرة، استخدام فيها العامل سلاح ناري "خرطوش" مستهدفًا صاحب الورشة، وتصادف تواجد المجني عليها الطفلة "غزل" التي أصابتها طلقة خرطوش وأصيب شاب آخر تصادف مروره بالشارع محل الواقعة.

بدورها ألقت أجهزة الأمن، القبض على طرفي المشاجرة، والأسلحة المستخدمة في الجريمة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق والتي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.